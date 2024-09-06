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  4. 14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR araştırma son anketini yayınladı... AK Parti ile CHP arasındaki fark ilk kez bu seviyeye çıktı

14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR araştırma son anketini yayınladı... AK Parti ile CHP arasındaki fark ilk kez bu seviyeye çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.09.2024 09:12
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Anket çalışmaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından 31 Mart seçimlerine de anket şirketleri damga vurmuştu. 14 Mayıs seçimlerini doğru bilen SONAR Araştırma ise yeni bir anket yayınladı. 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna yanıt aranan çalışmada AK Parti ve CHP arasındaki fark ilk defa bu kadar yüksek çıktı.

Türkiye genel seçimleri 1 buçuk yıl önce yerel seçimleri ise 6 ay önce geride bıraktı. Ancak gündemde erken seçim tartışmaları yerini almaya başladı bile. Seçim tartışmaları anket firmalarının da mesai yapmasına neden oldu. SONAR Araştırma'nın son çalışması Halk TV'de yayınlandı.

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3 FARKLI ANKET

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu ve 14 Mayıs seçimlerine en yakın sonucu veren anket şirketlerinden biri olan SONAR, katılımcılarına 2 soru yöneltti. Bunlar 'Erken seçim yapılmalı mı?' ve 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' oldu.

ERKEN SEÇİM YAPILMALI?

Türkiye'nin değişmeyen gündemi olan erken seçim tartışmalarında bu kez vatandaşlar düşüncelerini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 53,1'i, 'evet yapılmalıdır' derken yüzde 40,7'si ise 'hayır yapılmamalıdır' yanıtını verdi.

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KARARSIZLAR DAĞITILMADAN FARK YÜZDE 8

Ankette kararsızlar dağıtılmadan verilen sonuçlara göre CHP yüzde 24,4'le birinci sırada yer alırken AK Parti yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer aldı. Onu MHP yüzde 7,5'la ardından da DEM Parti yüzde 7,2 ile takip etti.

kararsızlar dağıtılmadan

Kararsızlar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şu şekilde;

CHP: YÜZDE 24,4
AK PARTİ: YÜZDE 16,1
MHP: YÜZDE 7,5
DEM PARTİ: YÜZDE 7,2
İYİ PARTİ: YÜZDE 3,6
YENİDEN REFAH: YÜZDE 3,4
ZAFER PARTİSİ: YÜZDE 3,2
DİĞER: YÜZDE 2

BUGÜN SEÇİM OLSA OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ?

SONAR'ın son anketinde kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 13 farkla AK Parti'nin önünde yer aldı. Bu rakam son zamanlardaki ankette en dikkat çeken fark oldu. MHP ise üçüncü sırada yer aldı.

dağıtılınca

Partilerin dağılımı şu şekilde oldu;

CHP: YÜZDE 36,2
AK PARTİ: YÜZDE 23,8
MHP: YÜZDE 11,2
DEM PARTİ: YÜZDE 10,7
İYİ PARTİ: YÜZDE 5,3
YENİDEN REFAH: YÜZDE 5,0
ZAFER PARTİSİ: YÜZDE 4,8
DİĞER: YÜZDE 3

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Anahtar Kelimeler:
CHP Sonar araştırma ak parti anket sonar
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