14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu! Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak genel başkanlık iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. 6'lı masada 72 saatlik krize neden olan adaylık meselesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü ile aşıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ifadesiyle iki isim Kılıçdaroğlu'nun "koşu partneri" oldu.

KILIÇDAROĞLU, GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAK MI?

CHP liderinin adaylığı sonrası herkes "Genel başkanlığı bırakacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başlarken, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında son kez konuştuğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları için startını verirken, bir süre daha genel başkanlığı koltuğunu bırakmayacağını açıkladı. CHP liderinin, 2024 yerel seçimlerine kadar parti içinde liderlik çekişmesinin önüne geçmek için genel başkanlık görevini yürüteceği öğrenildi.

İMAMOĞLU İÇİN KONUŞULACAK İDDİA

Kulislerde ise CHP liderinin 14 Mayıs'ta seçimi kazanıp cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya çıkması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nin CHP genel başkanı olacağı konuşulmaya başlandı.

"KILIÇDAROĞLU İSTİFA KARARI ALACAK"

Gazeteci Mehmet Tezkan, Halk TV'deki bugünkü yazısında CHP liderinin yerel seçimleri beklemeyip 14 Mayıs'ta istifa kararı alacağını ve CHP'nin kongreye gideceğini iddia etti.

"İMAMOĞLU, CHP GENEL BAŞKANI SEÇİLİR"

İmamoğlu'nun da CHP Genel Başkanı seçileceğini belirten Tezkan, "İmamoğlu, CHP Genel Başkanı seçilir. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar İstanbul Belediye Başkanı görevini de sürdürür. Yani iki şapkası olur." diye yazdı.

