14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika korona virüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden güncel koronavirüs tablosu son rakamlar paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam düzenli olarak Türkiye'nin günlük vaka sayısı bilgilerini vatandaş ile paylaşıyor. Peki, 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, en güncel korona tablosu...

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

14 Nisan güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılmasının ardından haberimizde yer alacak.

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 yeni koronavirüs testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıkarken, 273 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 951'e ulaşırken, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisi sona erdi.

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Nisan'da 294 bin 274 koronavirüs testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıkarken, 237 vatandaş koronavirüs neden ile yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 2 bin 548 oldu.

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU



