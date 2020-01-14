14 Ocak Meteoroloji'den hava durumu tahmini (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıcaklığın, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu
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