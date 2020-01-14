14 Ocak Meteoroloji'den hava durumu tahmini (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklığın, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

İL İL 14 OCAK SALI HAVALAR NASIL OLACAK?

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı