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  4. 14 Ocak Meteoroloji'den hava durumu tahmini (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

14 Ocak Meteoroloji'den hava durumu tahmini (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 07:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimleri haricinde yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

14 Ocak Meteoroloji'den hava durumu tahmini (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklığın, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

İL İL 14 OCAK SALI HAVALAR NASIL OLACAK?

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu


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