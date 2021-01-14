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14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14.01.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 962 oldu. İşte 14 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

14 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 962 oldu.

9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, vefat sayısı 23 bin 495, ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

14 OCAK

13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Ocak) koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 554 olarak açıklanmıştı.

13 ocak

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