14 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Kongre'nin dün vardığı ve Başkan Trump'ın istemeyerek de olsa kabul edeceğinin sinyalini verdiği sınır güvenliği anlaşmasının Trump'ın başkanlığı boyunca şimdiye kadar karşılaştığı en ağır yenilgi olduğunu yazıyor. Gazete, Trump'ın baskı taktiklerinin sınır duvarı için talep ettiği 5,7 milyar doları güvence altına almaya yetmediğini, Kongre'nin önerdiği 1,375 milyar dolarınsa geçtiğimiz yıl Trump'ın önüne koyduğu miktardan daha az olduğunu bildiriyor. Habere göre Trump Yönetimi, Kongre'nin vardığı anlaşmanın hayalkırıklığı anlamına geldiğini düşünen ve bu nedenle öfkeli olan bazı Cumhuriyetçi ve muhafazakar çevreleri sakinleştirmeye çalışıyor. Trump'ın danışmanları, duvar inşasına aktarılacak başka kaynaklar bulmaya odaklanıyor. Bunun da yeterli olmaması halinde Trump'ın sınırda acil durum ilan etme olasılığıysa hala gündemde. Ancak gazete, Trump'ın Kongre'yi bertaraf ederek acil durum ilan etme yoluna gitmesinin çok sayıda Cumhuriyetçi'nin muhalefetiyle karşılaşacağı ve bu planın hukuki sürece takılacağı yorumunda bulunuyor.

New York Times bugün ayrıca bundan bir yıl önce Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne düzenlenen ve 17 öğrenci ve öğretmenin ölümüne neden olan toplu silahlı saldırıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, saldırıdan sağ kurtulan lise öğrencilerinin başlattığı sosyal hareketin Amerika'daki silah kontrolü ve bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdığını kaydediyor. Değerlendirmeye göre lise öğrencilerinin acılarını tüm kamuoyunun gözü önünde açıkça yaşamaları ve bu acıyı silah kontrolünü yeniden gündeme getirerek değişime ön ayak olmaya yöneltmeleri, Parkland'daki saldırıyı Amerika'daki diğer toplu silahlı saldırılardan farklı kılan özellik. Amerika'nın dört bir yanında büyük ses getiren March For Our Lives kampanyası ve düzenlenen yüzlerce protesto yürüyüşü, ”Bir Daha Asla” sloganıyla yola çıkan öğrencilerin ve velilerin sesi oldu. Protestolarda akıl sağlığı ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkinin öneminin ısrarla vurgulanmasıysa Florida'da Mart ayında ”tehlikeli” olduğu tanımlanan kişilerin bir yıl boyunca silah sahibi olmasını engelleyen yasanın geçirilmesini sağladı. Gazete, toplu silahlı saldırıları önlemek için federal düzeyde hukuki önlemler almanın ise gerek partizanlık, gerekse güçlü silah lobisinin baskıları nedeniyle eyalet bazında harekete geçmekten çok daha zor olduğunu kaydediyor.