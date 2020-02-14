14 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Adalet Bakanı William Barr'ın Başkan Trump'ın bakanlığına yönelik saldırıları nedeniyle ”işini yapamaz hale” geldiğini söylediğini yazıyor. Habere göre Trump'ın en sadık müttefiklerinden biri olan, hatta Demokratlar tarafından Trump'ın kişisel avukatlığını yapmakla suçlanan Barr, ”Kimsenin zorbalığına uğramayacağım, etkisi altında kalmayacağım” şeklinde konuştu. Barr, ABC Televizyonu'na verdiği söyleşide, ”İster Kongre olsun ister gazetelerin yazı işleri ya da başkan, doğru bildiğim neyse onu yapacağım” diyerek bir yıl önce Kongre'deki onay sürecinde sarfettiği sözlerin altını bir kez daha çizdi. Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan yakın dostu Roger Stone'a verilen hapis cezasını ağır bulması üzerine araya girmesi ve cezayı hafifletme girişiminde bulunması, yoğun tepki almıştı. Gazeteye göre Barr'ın Trump'a yönelik eleştirel sözleri, Stone davasına bakan dört savcının siyasi müdahale nedeniyle davadan çekilmesi, hatta birinin bakanlıktan istifa etmesi üzerine patlak veren krizi kontrol altına alma girişimi. Barr'a yakın bir yetkili, Barr'ın Trump'ın Adalet Bakanlığı'na yönelik saldırılarına nasıl yanıt vereceğini aslında uzun zamandır düşündüğünü söyledi. Barr, konuştuğu takdirde Trump'ın desteğini yitirmesinden, suskun kalması durumundaysa 115 bin çalışanı olan bakanlığının isyan bayrağı açmasından korkuyordu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham ise Barr'ın Trump'a yönelik eleştirilerini ciddiye almadı ve Başkan'ın bu sözlerden ötürü rahatsızlık duymadığını söyledi.,

Washington Post ise İdlib'deki son duruma bakıyor. Gazete, Suriye rejiminin isyancıların son direniş noktası olan İdlib'i geri almaya kararlı olduğunu, Rusya'nınsa bu kararlılığa hava saldırılarıyla tam destek verdiğini yazıyor. Habere göre Moskova'nın amacı sadece dostu Suriye'yi desteklemek değil, Rusya'nın NATO'ya karşı küresel gücünü yansıtmak. Gözlemciler, Rus ve Suriye savaş uçaklarının hastane, market gibi hedefleri vurma taktiğinin planlı olduğunu söylüyor. Amaç, sivilleri dışarı çıkarmak, köy ve kasaba nüfuslarını azaltıp Suriye Ordusu'nun buralarda zorlukla karşılaşmadan temizlik yapmasını sağlamak. Gazetenin görüş aldığı Rus askeri uzman Pavel Felgenhauer'a göre ne İdlib'de sivillerin ödediği ağır bedel ne de Batılı ülkelerin buna gösterdiği tepkiler Rus Ordusu'nun askeri hesaplarını değiştirmesine yol açtı. Uzman, ”Rus Ordusu saldırıların hassas ayarla yapıldığını, sivillere zarar gelmediğini bildiriyor ama herkes bunun saçmalık olduğunun farkında,” şeklinde konuşuyor. Öte yandan gazete, Rusya'nın Suriye'deki en önemli stratejik çıkarlarının, Akdeniz'de askeri yer edinmesini sağlayan Hmeimim hava üssü ile NATO üyesi Türkiye'nin yanıbaşında yer alan Tartus donanma üssü olduğunu kaydediyor.