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14 Şubat Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14.02.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Pazartesi deprem listesi günün ilk saatlerinde bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla ve Balıkesir gibi illerimiz gibi illerimizde ve Gürcistan ile Ermenistan'da deprem meydana geldi. 14Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

14 Şubat Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14 Şubat Pazartesi günü aralarında Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla ve Balıkesir'in de bulunduğu bazı illerimizde deprem oldu. Bu illerimizin yanı sıra Gürcistan ve Ermenistan'da dün gece saatlerinden itibaren sarsıntı yaşandı. İllerimizdeki depremleri hisseden vatandaşlar, 14 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 14 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.14 06:19:22 36.0293 28.2785 1.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2022.02.14 06:11:38 38.6318 42.7513 12.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU

2022.02.14 05:52:57 37.9130 26.9330 2.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.14 05:22:01 40.0497 29.0293 10.2 -.- 3.0 -.- GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA)

2022.02.14 04:40:12 38.5998 26.6168 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.14 03:38:48 41.1677 43.9522 5.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN

2022.02.14 03:24:38 36.6925 33.5907 14.7 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN)

2022.02.14 03:00:53 36.3810 28.3840 29.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2022.02.14 02:55:13 35.3987 27.5725 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2022.02.14 02:54:26 41.1868 43.9485 2.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN

2022.02.14 02:35:11 41.1358 43.9462 4.4 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN

2022.02.14 02:16:19 41.2002 43.9520 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN

2022.02.14 02:07:16 37.3167 37.2032 3.4 -.- 1.1 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2022.02.14 01:48:34 37.0762 28.4072 3.5 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2022.02.14 01:47:12 39.4000 28.5978 9.1 -.- 1.9 -.- MEYVALI-BIGADIC (BALIKESIR)

2022.02.14 01:41:31 35.2855 33.7873 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS-ISKELE

2022.02.14 01:23:47 38.5693 39.6575 13.4 -.- 1.6 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)

2022.02.14 01:03:45 41.3803 44.0995 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN

2022.02.14 00:46:10 36.6767 28.0495 9.7 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)

2022.02.14 00:26:24 37.3643 34.3942 10.4 -.- 1.4 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA)

2022.02.14 00:06:22 38.4177 34.2712 10.9 -.- 1.5 -.- PINARBASI-GULAGAC (AKSARAY)

2022.02.14 00:05:36 34.8057 32.0188 78.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

8 Şubat deprem mi oldu?

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Ermenistan Gürcistan
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