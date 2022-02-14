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14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?

14.02.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Sevgililer Günü'nde pek çok aktivite yapılabilir. Eğer siz 14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha mütevazi geçirmek isteyenlerdenseniz, güzel bir önerimiz var. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinizle veya eşinizle güzel bir yemek yedikten sonra patlamış mısır eşliğinde romantik bir film çok iyi gidebilir. Bu noktada sadece hangi filmi izlemenize karar vermeniz gerekir. Size 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izlenebilecek film önerileriyle geldik.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmi izlesek diye düşünmeye başladığınız anda karşınıza bir sürü film türleri çıkacaktır. Onların içinden karar vermek de bir o kadar güçtür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izlenmesi gereken filmler olduğu kadar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde muhakkak izlemeniz gereken filmler de vardır. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutlaka izlemeniz gereken filmler...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE HANGİ FİLMLER İZLENİR?

Bu kategoride ilk sırayı Sil Baştan filmi alır. Ayrıldığınız sevgilinize dair bütün anılarınızı sildirseniz sizce gene ondan birkaç iz kalmaz mı? Sil Baştan'ın senaryosunu Charlie Kaufman’ın kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson ve Mark Ruffalo yer alıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?

Evet ikinci sırada La La Land geliyor. Bu film adından da anlaşılacağı gibi müzikaldir. Bu tür filmleri sevmeyenler bile bu filmi izlediğinde eminiz ki kalbi yumuşacık olacaktır. La La Land filminde Los Angeles caddelerinde trafiğin sıkışık olduğu bir gün yolları kesişen iki sanat aşığı Sebastian ve Mia’nın hikayesi anlatılıyor.

The Notebook kimilerinin klasik filmleri arasında yer almış olabilir. Ama neden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de izlenilmesin ki?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?

Pretty Woman 1990'lı yılların en başarılı filmlerinden biri. Aşkın en farklı ve en modern halini izlemeyi belki düşünürsünüz.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?

Son olarak verebileceğimiz film önerisi de You’ve Got Mail. Filmin başrollerinde Tom Hanks ve Meg Ryan yer almaktadır. You’ve Got Mail filmin konusu; İnternette tanışan rakip kitapçılar Joe Fox ve Kathleen Kelly’nin tatlı ve bir o kadar da komik hikayesini anlatıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?


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