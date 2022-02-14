14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmi izlesek diye düşünmeye başladığınız anda karşınıza bir sürü film türleri çıkacaktır. Onların içinden karar vermek de bir o kadar güçtür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izlenmesi gereken filmler olduğu kadar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde muhakkak izlemeniz gereken filmler de vardır. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutlaka izlemeniz gereken filmler...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE HANGİ FİLMLER İZLENİR?

Bu kategoride ilk sırayı Sil Baştan filmi alır. Ayrıldığınız sevgilinize dair bütün anılarınızı sildirseniz sizce gene ondan birkaç iz kalmaz mı? Sil Baştan'ın senaryosunu Charlie Kaufman’ın kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson ve Mark Ruffalo yer alıyor.

Evet ikinci sırada La La Land geliyor. Bu film adından da anlaşılacağı gibi müzikaldir. Bu tür filmleri sevmeyenler bile bu filmi izlediğinde eminiz ki kalbi yumuşacık olacaktır. La La Land filminde Los Angeles caddelerinde trafiğin sıkışık olduğu bir gün yolları kesişen iki sanat aşığı Sebastian ve Mia’nın hikayesi anlatılıyor.

The Notebook kimilerinin klasik filmleri arasında yer almış olabilir. Ama neden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de izlenilmesin ki?

Pretty Woman 1990'lı yılların en başarılı filmlerinden biri. Aşkın en farklı ve en modern halini izlemeyi belki düşünürsünüz.

Son olarak verebileceğimiz film önerisi de You’ve Got Mail. Filmin başrollerinde Tom Hanks ve Meg Ryan yer almaktadır. You’ve Got Mail filmin konusu; İnternette tanışan rakip kitapçılar Joe Fox ve Kathleen Kelly’nin tatlı ve bir o kadar da komik hikayesini anlatıyor.



