14 Şubat Sevgililer Günü'nde ona geçirdiğiniz güzel zamanları hatırlatacak 5 akıllı saat

14 Şubat Sevgililer Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir coşku ile, aşk ile kutlanıyor. Kimi çift, bugünü gezerek değerlendirirken kimi çift ise oldukça sade bir akşam yemeği ile bu anlamlı günü daha da değerli kılıyor. Fakat 14 Şubat'ın güzellikleri olduğu kadar bir de 14 Şubat Sevgililer Günü telaşı diye bir gerçek var. Bu telaşa bir kere kapıldıysanız, sevdiğinizi mutlu edebilecek en iyi hediyeyi arıyor, sabahlara kadar o site senin bu site benim geziyorsunuz. Hem uykunuzdan oluyor, hem de anlamsız bir telaş yaşıyorsunuz. Ancak bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü ona sadece bu günü değil, geçirdiğiniz tüm zamanı hatırlatacak anlamlı bir hediye önerimiz var; Akıllı Saat! İşte şık olduğu kadar teknolojik, teknolojik olduğu kadar anlamlı olan 5 akıllı saat: 1) SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN İLK ÖNERİSİ: APPLE WATCH SERİES 4

Akıllı saat piyasasının tartışmasız lideri olan Apple, Series 4 ile devrim niteliğinde bir özellik getirdi. Bu özellik sayesinde sadece saatin her iki yanına iki parmağınızı koyarak EKG çekebiliyorsunuz. Eğer sevdiğinizin hem mutlu olmasını hem de sağlığına dikkat etmesini istiyorsanız Apple Watch Series 4 tam size göre bir seçenek.

Apple'ın görünümü müthiş, yetenekleri kendinden daha müthiş olan Apple Watch Series 4 akıllı saati Sevgililer Günü'ne özel Amazon'da... 2) SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE GÖNÜL FETHEDİN: FİTBİT VERSA

Hem şık hem de birçok rakibine göre oldukça cezbedici özelliklerle piyasaya çıkan Fitbit versa nabız ölçme, adım sayma gibi bir akıllı saatten beklenebilecek tüm yetenekleri bünyesinde bulunduruyor. Akıllı saatin sizin için en büyük yeteneği ise sevdiceğinizin gönlünü de fethedecek olması kuşkusuz. Fitbit Versa Unisex akıllı saati özel kayış hediyesiyle birlikte hemen almak için tıklayın! 3) ONA HER AN ULAŞABİLMENİN EN İYİ YOLU: HUAWEİ WATCH GT 2

Sevgiliniz yoğun çalışıyor ve yoğunluktan dolayı eline telefonunu dahi alamıyorsa Huawei Watch GT 2 tam size göre bir hediye. Huawei'nin 2 haftaya kadar pil ömrü sunan akıllı saati Huawei Watch GT 2, hem sevgilinize gönderdiğiniz mesajları kolayca okumasını sağlayacak hem de yoğun iş temposunda stresini ölçecek hem de tüm bunları yaparken akıllı saatin şarjını kafanıza takmayacaksınız.