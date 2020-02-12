HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde onu sevinçten ağlatacak 5 akıllı telefon!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde onu sevinçten ağlatacak 5 akıllı telefon!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü'nde onu nasıl mutlu etsem diye düşünüyorsanız hiç dert etmeyin. Onu size bağlayacak, hatta sevinçten boynunuza sarılmasını sağlayacak harika bir hediye fikrimiz var; akıllı telefonlar!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde onu sevinçten ağlatacak 5 akıllı telefon!

14 Şubat Sevgililer Günü 'knock knock knock' dedi ve kapıyı çaldı. Hal böyle olunca, birçok çift sevgilisine ne alacağını düşünmeye başladı. Hatta kimimiz kendisini bu habere dahi odaklayamayacak kadar düşüncelere dalmış durumda ve şu an ne alacağını düşünmekle meşgul, bunu biliyoruz. Fakat, haberimizin bu noktasından sonra iyice dikkat kesilmenizde fayda var. Zira sizi derin düşüncelerden kurtaracak, ne hediye alsam diye düşündüğünüz her anı unutturacak ve onu hiç olmadığı kadar mutlu görmenizi sağlayacak bir formülümüz var. O formül de yeni bir akıllı telefon almaktan geçiyor.

iphone 11 pro

FOTOĞRAF ÇEKTİKÇE SİZİ HATIRLASIN: APPLE iPHONE 11 PRO 64 GB AKILLI TELEFON

Sevgiliniz iPhone kullanmak istiyor ya da iOS işletim sisteminden vazgeçemiyorsa iPhone 11 Pro tam size göre bir tercih. Eğer telefonunun da son zamanlarda oldukça yavaşladığını ve artık hiç iyi fotoğraflar çekemediğinden yakınıyorsa ona iPhone 11 Pro almamak için başka herhangi bir sebebiniz yok. iPhone 11 Pro'nun iOS 13 ile olan muhteşem uyumu sayesinde sevgiliniz sizin mesajlarınıza geç cevap vermeyecek, 12 megapiksel değerindeki üç arka kamerası sayesinde sevgiliniz her çektiği güzel fotoğrafta size teşekkür edecek.

14 Şubat'ta iPhone 11 Pro satıp alıp sevgilinizin yüzünü güldürmenin yolu burada!

samsung note 10

GÜN İÇİNDEKİ HİÇBİR ANINIZ KAÇMASIN: SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 256 GB AKILLI TELEFON

Sevgiliniz derslere giren bir öğrenci veya gün içindeki yoğunluktan muzdarip olan bir çalışan mı? O zaman Samsung Galaxy Note 10+ tam size göre. Samsung Galaxy Note 10+'ın ekran kapalıyken dahi not alabilen S-Pen kalemi sayesinde sevgiliniz gün içinde karşılaştığı hiçbir şeyi unutmayacak, her şeyi kolaylıkla Samsung Galaxy Note 10+'ına not alabilecek. Hatta S-Pen'in çizim yetenekleri sayesinde isimlerinizin baş harflerinin yazılı olduğu bir kalp çizip size şaşırtıcı bir mesaj bile gönderebilir :)

Samsung Galaxy Note 10+ size özel fiyatıyla Amazon'da...

iphone xs

GÜCÜYLE AŞKINIZ DA GÜÇLENDİRSİN: APPLE İPHONE XS 64 GB AKILLI TELEFON

Apple'ın iPhone 11'den daha fazla özellik sunan akıllı telefonu iPhone XS, özellikle akıllı telefonundan video izleyen bir sevgili için biçilmiş kaftan. Sahip olduğu yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran sayesinde muazzam bir film ve dizi izleme keyfi sunan iPhone XS, fiyatıyla da birçok iPhone modelinden daha ucuz. Sevgilinizi düşük çözünürlüklü ekranlarda film ve dizi izleme eziyetinden kurtarmak istiyorsanız bizce iPhone XS almak için çok yeterli bir sebebiniz var.

Hem sevgilinizi eziyetten kurtarmak hem de onu bu Sevgililer Günü'nde de mutlu etmek istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli!

samsung galaxy a51

TELEFONU HİÇ KAPANMASIN: SAMSUNG GALAXY A51 128 GB AKILLI TELEFON

Çiftler saatlerce birbirileriyle telefonda konuşmalarıyla meşhurdur. Kimi zaman bu durum çabuk biten şarj sorunlarını da beraberinde getirir. Fakat Samsung Galaxy A51 sahibiyseniz böyle bir derdiniz yok. Tam 4.000 mAh değerindeki bataryası ile Samsung Galaxy A51 tamı tamına 22 saat telefon konuşma süresi vadediyor. Böylece sevgilinizle olan konuşmalarınız, en can alıcı noktada olsa bile kesilmiyor.

En değerli anlarınızın düşük pil uyarısıyla bölünmesinden hoşlanmıyorsanız buraya tıklayabilirsiniz!

xiaomi redmi note 8

ANILARINIZ ÖLÜMSÜZLEŞSİN: XİAOMİ REDMİ NOTE 8 64 GB AKILLI TELEFON

Eski zamanlarda insanlar, fotoğraf çektirebilmek için fotoğraf stüdyolarının yolunu tutmaktaydı. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek de ucuz değildi. Nitekim o dönemlerin kameraları, gelişen teknoloji ile birlikte artık daha da kaliteli bir hale geldi ve akıllı telefonların ön kameralarında dahi kendisine yer buldu. Sizin için 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak seçtiğimiz Xiaomi Redmi Note 8 de o akıllı telefonlardan sadece biri. 13 Megapiksel değerindeki ön kamerasıyla üst düzey bir kamera performansı veren Xiaomi Redmi Note 8 ile birlikte sevgiliniz 'güzel çıkmıyorum ondan fotoğraf çektirmiyorum' gibi bahanelere son verecek, halk dilinde ''ben net olayım arkası bulanık olsun'' efekti olarak da bilenen bokeh efektli muazzam fotoğraflar bile çekebilecek. Siz de onun yüzünün güldüğü fotoğraflara bakıp, ona tekrar aşık olacaksınız. Hem de bunun için çok yüksek ücretler ödemenize gerek yok. Çünkü Xiaomi Redmi Note 8 her bütçeye hitap eden ama çokça da mutlu eden bir hediye.

Sevgilinizin net, onun arkasının bulanık olacağı güzel fotoğraflar için size özel Amazon fırsatı burada!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş İşte Benim Stilim'den diskalifiye edilmişti! Bakın şimdi ne yapıyormuş
Samsung Galaxy S20 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı!Samsung Galaxy S20 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 ŞUBAT 14 şubat sevgililer günü sevgililer günü iPhone iPhone 11 Pro samsung galaxy note 10+ hediye sevgililer günü hediyeleri xiaomi redmi note 8 samsung galaxy a51

En Çok Okunan Haberler

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Samsung Galaxy S10 Lite satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Samsung Galaxy S10 Lite satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı

Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı

Samsung'un gizli silahı: Samsung Galaxy Buds+ duyuruldu!

Samsung'un gizli silahı: Samsung Galaxy Buds+ duyuruldu!

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın Türkiye fiyatı açıklandı!

Samsung Galaxy S20 serisinin Türkiye fiyatı açıklandı!

The Outer Worlds Switch versiyonu için bekleyen oyuncuları üzecek

Oyuncuları üzecek haber!

Aksesuar üreticileri iPhone SE 2 için kılıf üretmeye başladı

Phone SE 2 için kılıf üretmeye başladılar

Öğrencilere ücretsiz internet EBA için kullanılacak

Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ücretsiz olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.