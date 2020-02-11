14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinize birlikte geçirdiğiniz güzel anları hatırlatacak 5 akıllı saat

14 Şubat'ın güzellikleri olduğu kadar bir de 14 Şubat Sevgililer Günü telaşı diye bir gerçek var. Bu telaşa bir kere kapıldıysanız, sevdiğinizi mutlu edebilecek en iyi hediyeyi arıyor, sabahlara kadar o site senin bu site benim geziyorsunuz. Hem uykunuzdan oluyor, hem de anlamsız bir telaş yaşıyorsunuz. Ancak bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü ona sadece bu günü değil, geçirdiğiniz tüm zamanı hatırlatacak anlamlı bir hediye önerimiz var; Akıllı Saat! İşte şık olduğu kadar teknolojik, teknolojik olduğu kadar anlamlı olan 5 akıllı saat: ONA HER AN ULAŞABİLMENİN EN İYİ YOLU: HUAWEİ WATCH GT 2

Sevgiliniz yoğun çalışıyor ve yoğunluktan dolayı eline telefonunu dahi alamıyorsa Huawei Watch GT 2 tam size göre bir hediye. Huawei'nin 2 haftaya kadar pil ömrü sunan akıllı saati Huawei Watch GT 2, hem sevgilinize gönderdiğiniz mesajları kolayca okumasını sağlayacak hem de yoğun iş temposunda stresini ölçecek hem de tüm bunları yaparken akıllı saatin şarjını kafanıza takmayacaksınız. Sevgilinizin yoğun iş günlerinde onu mutlu edecek mesajlarınızı anında okumasını istiyorsanız Huawei Watch GT 2'yi buraya tıklayarak hemen satın alabilirsiniz!

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ONUN GÜZELLİĞİNİ ÖNE ÇIKARTIN: SAMSUNG GALAXY WATCH ACTİVE 2

Her sevgili, partnerine güzel göründüğünü söyler. Bu da karşısındaki kişiyi oldukça mutlu eder. Samsung Galaxy Watch Active 2'de güzelliğinizi tamamlamak için tasarlanmış bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Samsung Galaxy Watch Active 2, adım sayma, nabız ölçme ve pek tabi saati gösterme gibi özellikler sunarken sevgilinizin giydiği her elbiseye göre de bir ekran kadranı sunuyor. İşte size sevgilinizin güzelliğini ön plana çıkartacak bir hediye önerisi daha. Ona ne kadar güzel olduğunu teknolojik bir hediye ile söylemek için hemen tıklayın! SEVGİLİLER GÜNÜ'NE DÜŞÜK BÜTÇEYLE GİRENLERE: XİAOMİ AMAZFİT BİP

Ülkemizde artık bir Apple bir Samsung kadar büyük bir hayran kitlesi yaratan Xiaomi, akıllı saatleriyle de ön plana çıkan bir isim. Firmanın ürettiği Xiaomi Amazfit Bip, ''bütçem düşük ama yine de ona unutamayacağı her baktığında beni hatırlayacağı bir hediye almalıyım'' diyenlerin imdadına yetişiyor. Renkli dokunmatik ekranına rağmen, tam tamına 30 gün boyunca şarja ihtiyaç duymadan çalışabilen Amazfit Bip, günlük hayatın getirdiği her koşulda çalışabiliyor, yağmurda olsa dahi IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Amazfit Bip, bizce ona yağmurlu bir günün sabahında şarkıyla dolu bir günaydın mesajı atabilmenin en iyi yolu.