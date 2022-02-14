HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 14 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14.02.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat su kesintisi olan ilçeler, suların gitme ihtimaline karşın önceden su depolamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ güncel olarak internet sitesi üzerinden Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde yaşanacak su kesintisi listesine her gün güncel şekilde yer veriyor. 14 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi

14 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçelerin güncel bilgilerini her gün duyuruyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 14 Şubat su kesintilerine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki 14 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 14 Şubat Pazartesi günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

14 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

14 Şubat 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halil Falyalı suikastında sır perdesi aralanıyor! Mustafa Söylemez kiralamışHalil Falyalı suikastında sır perdesi aralanıyor! Mustafa Söylemez kiralamış
Millet İttfakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken sözlerMillet İttfakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken sözler
Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldıOğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 1 kilometre uzaklıkta...

Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 1 kilometre uzaklıkta...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Türkiye ile Azerbaycan arasında...

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Bütün öğretmenleri ilgilendiriyor!

Bütün öğretmenleri ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.