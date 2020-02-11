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  4. 14 Şubat sürprizinin böylesi! Nişanlısına sevgisini böyle gösterdi

14 Şubat sürprizinin böylesi! Nişanlısına sevgisini böyle gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde nişanlısına sevgisini göstermek için farklı bir hediye sunmak isteyen duvar ustası, tuğlalarla ördüğü duvara kalp deseni işledi.

Diyarbakırlı duvar ustası Yusuf Gönültaş (31), kardeşi Mehmet Gönültaş (30) ile 6 ay önce geldiği kentte Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde yer alan 5 katlı 2 bin kişilik yurt inşaatında çalışmaya başladı.

1 Mart'ta dünya evine girmeye hazırlanan Yusuf Gönültaş, nişanlısına 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi hazırlamaya karar verdi.

Kardeşi Mehmet'e durumu anlatan Yusuf Gönültaş, yurt inşaatının 5. katındaki dairenin yola bakan duvarına tuğlaları ters örerek kalp işareti yaptı.

Düğün hazırlığı için memleketine dönen Yusuf Gönültaş, ördüğü duvarın fotoğrafıyla nişanlısına sürpriz yaptı.
Gönültaş'ın kardeşi Mehmet Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin sevgilisine özlemini ifade etmek için duvarı kalp deseni şeklinde örmeye karar verdiğini belirterek, "Biz Denizli'yi çok sevdik. Bir hatıramız kalsın istedik. Kardeşim, eşine olan aşkını, Denizli'ye olan sevgisini duvara işledi. Ama bu sanatımız da sıvacının girmesine kadar görülebilecek. Mesleğimizi çok seviyoruz." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli duvar usta Pamukkale 14 ŞUBAT

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