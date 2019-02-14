"14 Şubat, tüketiyorum öyleyse seni seviyorum"

İSTANBUL, (DHA)-14 Şubat Sevgililer Günü'nün Aziz Valentine’nin acı hikâyesi olduğunu söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner, "'Tüketiyorsam, öyleyse seni seviyorum' düşüncesi aşk sürecinin mottosu haline geldi. Oysaki aşk iki kişinin birbirine beslediği en saf, en masumane duygudur ve bir güne sığdırmak tabii ki mümkün değildir" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün tarihsel kökenine değinen İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner, "Tarihsel perspektiften değerlendirdiğimizde, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili en yaygın olarak bilinen Aziz Valentine’nin acıhikâyesidir.İmparator II. Claudius Roma’yı katı kurallarıyla yöneten zalim ve baskıcı bir hükümdardı. Claudius ordusunda savaşacak asker bulamıyordu ve bunun sebebini ise erkeklerin sevgililerini veya ailelerini bırakamamasına bağlıyordu. Claudius o dönemde tüm nişan ve evlilikleri yasaklamıştı. Kısacası, aşkı mümkün kılan kutsallıklar yok edilmişti. Aziz Valentine’de Cladudius’un döneminde Roma’da papazlık yapıyordu. Tüm bu yasaklamalara rağmen Valentine gizli gizli çiftleri evlendirmeyi sürdürüyordu. Ancak bu durum kısasüre sonra Claudius’un kulağına gitmiş ve Aziz Valentine 14 Şubat günü ölümle cezalandırmıştı. Aziz Valentine’i onurlandırmak için 14 Şubat Aziz Valentine Günü (Sevgililer Günü) olarak kutlanmaya başlanmıştır" diye konuştu.