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14 Şubat’ı kutlarken yangın çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

Düzce’de öğrencilerin kaldığı bir evde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması sırasında mumlardan çıkan yangından 2 kişi etkilendi.Yangın, akşam saatlerinde Konuralp Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi.

14 Şubat’ı kutlarken yangın çıkarttı

Düzce’de öğrencilerin kaldığı bir evde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması sırasında mumlardan çıkan yangından 2 kişi etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Konuralp Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle arkadaşı B.K.’ye sürpriz yapmak isteyen E.Ç. evde hazırladığı mumları yaktı. Mumlar devrilerek masa örtüsünü tutuşturdu. Durumu fark eden B.K. ve E.Ç. yangını söndürmeye çalıştırırken dumandan etkilendiler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.K. ve E.Ç. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangının mumlar nedeniyle çıktığını tespit etti.

14 Şubat’ı kutlarken yangın çıkarttı

14 Şubat’ı kutlarken yangın çıkarttı

14 Şubat’ı kutlarken yangın çıkarttı

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