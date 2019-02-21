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14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi ile Türkiye ve Dünya’daki sismik hareketlilik üzerine araştırmalar yapan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut’un, Ayvacık’ta yaşanan 5.0 şiddetindeki depremden 6 gün önce sosyal medya üzerinden ’Ayvacık’a Dikkat’ uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye uyardı

Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi ile Türkiye ve Dünya’daki sismik hareketlilik üzerine araştırmalar yapan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut’un, Ayvacık’ta yaşanan 5.0 şiddetindeki depremden 6 gün önce sosyal medya üzerinden ’Ayvacık’a Dikkat’ uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Ayvacık depremini değerlendiren Yakut, şimdi ise Yenice-Çan bölgesine dikkat çekti.
Sosyal medyada yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi üzerinden çalışmalarını paylaşan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, 14 Şubat tarihinde Ayvacık’ta sismik hareketlilik olacağını öngördü. Yakut, sosyal medya grubunda "Bu hafta Ege ve Akdeniz açıklarını konuşabiliriz. Bence Çanakkale Ayvacık, Midilli’nin kuzeyini dikkate almalıyız. Ege açıklarımız Yunanistan depremleri ile karasal olarak hissedilir ancak yıkıcı olmayan depremleri beraberinde getirebilir. İlerleyen süreçte 5 büyüklüğüne yakın, (max 4.9) bir depremi Ege açıklarında hissedebiliriz" açıklamasında bulundu.
Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut’un öngörüsünden 6 gün sonra ise merkez üssü Ayvacık olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuyla ilgili İHA muhabirine telefon ile açıklamada bulunan Yakut, "Bölgede uzun bir süre artçı depremler olacaktır. Bu değerler de şu an için 2.2

14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye uyardı

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