14 Şubat'ta çifte mutluluk yaşadılar

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de akılda kalıcı bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen birçok çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi. Çiftlerden bazıları evlilik yıldönümlerini unutmamak için bazıları da iki ayrı gün hediye almamak için bugün evlenmeyi tercih etti.

İzmir'de hayatlarının en özel gününü yaşamak isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi. Kültürpark'taki Fuar Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine giren gelin ve damatlar, çifte mutluluk yaşadı. Kış aylarında büyük bir yoğunluk yaşamadıklarını dile getiren nikah memuru Nejla Yelkikalan, 14 Şubat'ın diğer günlere göre daha sık tercih edildiğini vurguladı. Geçmişle kıyaslama yaptıklarında çiftlerin ilgisinde bir azalma olduğunu dile getiren Yelkikalan, "Bugün güzel ve özel bir gün. Bugün için salonumuzu onlara özel süsledik. Tek dileğimiz mutlu olmaları. Nikahlarını yürekten kıyıyorum. Bugün salonumuzda 10 çiftimizin nikahı kıyılacak. Haftasonu gibi bir yoğunluğumuz var" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydığı nikah sayısındaki rekorun 35 olduğunu belirten Yelkikalan, "Geçmiş yıllarda 14 Şubat bizim için çok yorucu geçerdi. Akşama kadar nefes almadan nikah kıyardım. Bazı şeyler önceliğini kaybediyor galiba. Ama kaybetmesin, bunlar özel günler" diye konuştu.

DAMATLARIN MASRAFI AZALDI

En mutlu günlerini yaşadıklarını belirten Özge Nilay Aksay ve Uğur Soyer çifti, evlenmek için özellikle sevgililer gününü seçtiklerini belirterek büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Evlilik tarihini sevgililer gününe özel olarak denk getirdiğini ifade eden damat Şahin Kaymaz ise, "Hem evlilik yıldönümü hem de sevgililer günü aynı gün olsun istedim. Hem romantik oldu hem de masraftan kaçmış oldum. Malum piyasa bozuk. Bir bilezikle kurtarmayı istedim" dedi. Senem Çatı ve Soner Çatı çifti ise, evlendikleri için yaşadıkları heyecanın sevgililer günü nedeniyle iki katına çıktığını söyleyerek, "Özellikle bugünü bekledik. Evlenmek için en ideal gün. Yıldönümümüzü hayatta unutmayız" diye konuştu.

Öte yandan, 14 Şubat 2019 tarihinde nikah sayısı açısından rekorun sahibi ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Karşıyaka Nikah Sarayı'ndaki nikah sayısı 14 Şubat'ta 21'i buldu. Selahaddin Akçiçek Kültür Merkezi'nde ise 15 çift dünyaevine girdi.

FOTOĞRAFLI