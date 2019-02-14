14 Şubat’ta tanıştılar, 14 Şubat’ta evlendiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta tanışan Fatma ve Davut çifti bu yıl 14 Şubat’ta evlilik için imza attı.

İnegöl’de mobilyacılık yapan Davut Şahin ile bir firmada muhasebeci olan Fatma Şenol geçen yıl 14 Şubat’ta tanıştılar. Aradan geçen sürede nişanlanan genç çiftler, 14 Şubat’ta başlayan ilişkilerini yine bir 14 Şubat günü evlilikle devam ettirdi. 14 Şubat tarihini özellikle isteyen çift nikah masasına oturdu.

İHA muhabirine konuşan Fatma Şenol, "14 Şubat bizim için özel bir gün. İlk nikah başvurusunu biz yaptık. Bu özel günde evlendiğim için çok mutluyum. Biz aslında 14 Şubat günü tanışmıştık" dedi.

Damat Davut Şenol ise "Ben özellikle bu tarihi seçtim. Eşimi ikna etmek için uzun çaba harcadım ve sonunda kendisini ikna ettim 14 Şubat tarihinde evlendik. Artık benim için özel bir gün olacak" diye konuştu.

Genç çift nikahlarını kıydıktan sonra nikah salonundan ayrıldılar.

Öte yandan İnegöl’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen 16 çiftin nikahını kıydı.



