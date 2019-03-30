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14 suçtan aranan şüpheli operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bülent TAOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA-DHA) Antalya'da, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan firari Fuat T., polis ekiplerince yakalandı.

Bülent TAOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA-DHA) Antalya'da, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan firari Fuat T., polis ekiplerince yakalandı. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir evden 25 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde bir evden hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, evden 21 bin 300 liranın yanı sıra bir miktar altın ile döviz çalan şüphelilerin 14 suçtan arama kaydı bulunan Fuat T. ve B.K. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerden Fuat T'nin Üçgen Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Çalışmalarını burada sürdüren polisin peşinde olduğu fark eden Fuat T., 07 ERP 02 plakalı otomobille kaçmaya başladı. 'DUR' İKAZINA UYMADI 'Dur' ikazına uymayan Fuat T.'yı yakalamak için çok sayıda resmi ve sivil ekip takip yaptı. Fuat T. kovalamacanın ardından Dumlupınar Bulvarı'nda yakalandı. Otomobilinde yapılan aramada tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Fuat T., ifade işlemleri için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha önce yakalanan B.K ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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