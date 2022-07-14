14 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu! 14 Temmuz 2022 Perşembe

14 Temmuz Perşembe günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporuna da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Peki 14 Temmuz hava nasıl olacak? 14 Temmuz 2022 Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Temmuz Perşembe günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 232°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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