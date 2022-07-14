HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 14 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu! 14 Temmuz 2022 Perşembe

14 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu! 14 Temmuz 2022 Perşembe

14.07.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Temmuz hava durumu tahmin raporu ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşe gitmek için dışarı çıkacak olan özel sektör çalışanları ve gün içerisinde dışarıda planları olan kişiler konuya ilişkin olarak arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 14 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 14 Temmuz 2022 Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu...

14 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu! 14 Temmuz 2022 Perşembe

14 Temmuz Perşembe günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporuna da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Peki 14 Temmuz hava nasıl olacak? 14 Temmuz 2022 Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava durumu ve detaylar haberimizde...

14 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Temmuz Perşembe günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 232°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

2

3

4

5

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Datça'daki yangında son durum! Bakan Kirişci'den yangının kaynağı ile ilgili açıklamaDatça'daki yangında son durum! Bakan Kirişci'den yangının kaynağı ile ilgili açıklama
Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyorDatça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor
Mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'Mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor

Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor

Tahıl koridoru için kritik toplantı sonrası açıklama

Tahıl koridoru için kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!

Çeşme'de orman yangını! RES'in etrafı sarıldı...

Çeşme'de orman yangını! RES'in etrafı sarıldı...

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.