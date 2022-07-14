Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Peki 14 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Geçmiş Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



