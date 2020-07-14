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  4. 14 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

14 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 20:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 5 bin 402'ye yükseldi. Son 24 saatte 992 yeni tanı konuldu. İşte 14 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

14 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

14 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu. Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.

BAKAN KOCA: 33 GÜN SONRA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."

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