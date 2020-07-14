14 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

14 Temmuz 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu. Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.

BAKAN KOCA: 33 GÜN SONRA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."



