Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Döviz kurlarının yükselmesi, yüksek enflasyon ve faiz ile karakterize olan bu dönemde, bazı ilaçların piyasaya kısıtlı verilmesi ve ilaç vadelerinin geri çekilmesi ile ilaç temininde zorluk çekilmesi, iskontolarda azalma, giderlerde artış ile karşı karşıyayız." dedi. 14. Türkiye Eczacılık Kongresi, "Meslektaşlarımıza, hastalarımıza, topluma sözümüz var" teması ile başladı. Kongre 3 gün sürecek. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Etik-bilimsel eczacılığı güçlendirmek için üç önceliğin insan, hizmet ve sürdürülebilirlik olduğunu belirten Çolak, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 yılında hazırladıkları bir rapora göre, dünya nüfusunun yarısının, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alamadığını ortaya koyduğunu anlattı. İlaçlara erişimsizliğin birçok sebepten kaynaklandığını ve yıkıcı sonuçlara yol açtığını ifade eden Çolak, sahtecilik veya standart altı ilaçlar gibi sonuçların dünyanın bazı bölgelerinde her geçen gün daha da büyüyen bir problem olduğuna dikkati çekti. Çolak, "DSÖ verilerine göre, gelişmekte olan ülkelere ulaşan ilaçların neredeyse yarısı sahte veya standart altıdır." dedi.

İlaçların tüketim malı olmadığını anlatan ve jenerik ilaçların önemine değinen TEB Başkanı Çolak, "Jenerik ilaç politikaları ilaç fiyatlarının yeniden düzenlenmesine yol açan, dolayısıyla da insanların ilaçlara erişimini kolaylaştıran yapısal bir sürdürülebilir maliyet kontrol mekanizması olarak düşünülebilir." diye konuştu. Sağlık çalışanlarının sürdürülebilirliğinin sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğinin teminatı olduğunu ifade eden Çolak, şunları kaydetti: "Eczacılık iş gücünün sürdürülebilirliği, bir sağlık çalışanı olarak fayda üretebilmemiz için düşünsel olarak bağımsız olmamızı gerektirmektedir. Aynı zamanda hiçbir baskı altında kalmadan hasta yararı için özgürce faaliyet gösterebilmemiz, mesleki çalışmalarda bağımsız olmamızı gerekli kılmaktadır. Ekonomik politikaların eczacıların mesleklerini icra etme kapasitelerini kısıtlamaması için ekonomik olarak da özgür olmamız gerekmektedir. Tüm bunlar için de birinci koşul, eczacıların meslek örgütünün sürdürülebilirliğidir. Eczacının meslek örgütü eczacının geleceğinin de garantisidir. DSÖ verilerine göre eczacılık mesleği, dünyanın en büyük üçüncü sağlık iş gücüdür."

- "Yasanın uygulamaya konmadan değiştirilmesi doğru değil" Belirli sayıda eczacının yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmasını sağlayacaklarını müjdeleyen Çolak, eczacı iş gücünün bilimsel gelişimine katkıda bulunacaklarını ve ilaç Ar-Ge'sinin gelişmesine katkı sağlayacaklarını bildirdi. Eczanede sahip ve mesul müdür eczacı dışındaki kişilerin niteliklerinin artırılması için çalıştıklarını, kalfa olarak bulunan kişilere Bakanlıklarla birlikte eğitim verildiğini, ön lisans programlarının açılmasını sağladıklarını anlatan Çolak, sözlerine şöyle devam etti: "Bir yasa teklifinin gündeme alındığını basından öğrendik. Üstelik haberler doğruysa eczacıların ticari kaygılar nedeniyle yardımcı eczacı çalıştırmak istememesi, yardımcı eczacılık yapmak isteyenlerin de eczane bulamaması gerekçe gösterilmiş. Herşeyden önce, tüm Türkiye'de bu sorunun bilgisine sahip olanlar, 54 bölge eczacı odası ve Türk Eczacıları Birliği'dir. Birliğimizin, odalarımızın, vekillerimizin olağanüstü çabası ile hayata geçen bir yasanın daha uygulamaya konmadan değiştirilmesi doğru değil.

İkincisi, bir yasadan belirli oranlarda olumsuz etkilenen kişilerin olması, o yasanın uygulanamaz olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Üstelik bu uygulamada olumsuzluk, parasal konulardır. Olumlu yanı ise mesleki kalitenin arıtılmasıdır. Bunları karşı karşıya koyanların hangisini tercih ettiğine ilişkin ilk görüş sorması gereken yer, meslek örgütüdür." - "İlaç şirketleri ilaçlarını temkinli şekilde piyasaya sürmeye başladı" TEB Başkanı Çolak, ekonomik duruma ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Bu sürece ister ekonomik kriz deyin, ister durgunluk, bedelini kimin ödeyeceği ile ilgili gerilim karşısındayız. İlaç şirketleri ilaçlarını temkinli bir şekilde piyasaya sürmeye başladılar." diye konuştu. Krizin olduğu her yerde ilaç şirketlerinin kendilerini korumak için benzer önlemler aldığı değerlendirmesinde bulunan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık çalışanları, onun içinde eczacılar, sağlık sigorta sistemleri ve hastalar ile ilaç şirketlerinin çıkarları birbirine zıttır. Bu, bugünden yarına değiştiremeyeceğimiz, tarihsel bir olgu. Ancak, döviz kurlarının yükselmesi, yüksek enflasyon ve faiz ile karakterize olan bu dönemde, bazı ilaçların piyasaya kısıtlı verilmesi ve ilaç vadelerinin geri çekilmesi ile ilaç temininde zorluk çekilmesi, iskontolarda azalma, giderlerde artışla karşı karşıyayız."