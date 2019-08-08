14 ülkeden 170 yelkenli Rostock’ta buluşuyor

Bu sene 29.’su düzenlenecek olan geleneksel Rostock yelkenli festivaline 14 ülkeden 170 yelkenli ve bir milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

29. Hanse Yelkenli Gemi Festivali, Almanya’nın Rostock şehrinde bugün öğleden sonra başladı. Her yıl ağustos ayının ikinci haftasında başlayan festival, Rosktock şehir limanında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa’nın katıldığı programla başladı.

Festivalde Cumartesi günü gemi filolarının ayrılma gösterisi gerçekleşecek. Rostock limanında tematik marketler ve çok sayıda sahnede farklı eğlence programları olacak.



