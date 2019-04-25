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14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

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14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşti

-14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı kongrede Çocuk Ekolojik Dünyası başlığı altında konferanslar verildi.
14. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanında gelen yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı kongrede alanında uzman akademisyenler eğitimler verdi. İki buçuk gün sürecek kongrede öğrencilere eğitim seminerlerin yanı sıra paneller, konferanslar verilecek. Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’nde gerçekleşen kongrede anaokulu öğrencileri mini bir konser verdi. Konserin ardından alanında uzman çok sayıda akademisyen konuşma yaptı.
Kongre hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Handan Doğan, “14’üncüsü yapılıyor. Öğrencilerin bilimsel alandan, sosyal alanda, kültürel değişimlerine destek vermek amacıyla Türkiye’ni birçok üniversitesi bu kongreye talip oluyor. Her sene çok ciddi çekişmelerle biz bu kongreyi alıyoruz. Geçen sene de biz aday oldukça bu sene biz aldık. 2 bin kadar öğrenci katılacak 2 buçuk gün sürecek. Öğrencilerle kültürel geziler yapacağız. Hepsi hem bilimsel çalışmalarını tamamlamış hem de kültürel açıdan da çok güzel anılarla üniversitelerine dönecekler. Temamız bizim çocuğun ekolojik dünyası çünkü çocuk bir dünya bir çevre içerisinde yaşıyor. Bu teme çerçevesinde okul öncesi çocuklarda, hem gelişimsel hem eğitimsel birçok konu konuşulacak, tartışılacak. O nedenle panellerimiz var, konferanslarımız var, çalıştaylarımız var” dedi.
Doğan, “Bu kongremiz vesile ile Türkiye’nin her yerinden çok değerli akademisyen hocalarımız bizim ile beraber olacak. Bu nedenle de özellikle okul öncesi eğitim konularının tartışılacağı Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitemizin düzenlediği bir toplantıda gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıya Türkiye’nin her yerinden görevlendirilmiş hocalar gelerek bir sonuç raporu hazırlayacaklar” şeklinde konuştu

14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşti

14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşti

14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşti

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