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14. Uluslararası Balıkesir Yörük ve Türkmen Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 21:03 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: - "Bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığının da büyük destek ve katkılarıyla festivalimizin 14'üncüsünü düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

BALIKESİR (AA) - 14. Uluslararası Balıkesir Yörük ve Türkmen Festivali, yapıldı.

Kırsal Ayvatlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamındaki etkinlikler, mehteran gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yağmur duası ile başladı.

Kortej geçişinin ardından festivalin açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir bölgesinde yoğun olarak bulunan Yörük ve Türkmenlerin yaşam biçimlerini, örf ve adetlerini en iyi şekilde tanıtmak için bu etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Avcı, milli kültürü koruma ve geliştirmenin, Türk devletinin ülkesi ve milletiyle birliği, beraberliği ve bütünlüğünü koruma bakımından en etkili araç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Balıkesir bölgesinde yoğun olarak bulunan Yörük ve Türkmenlerin tarihten gelen ve kendi yaşam şekilleriyle devam ettirmeye çalıştıkları bu kültürlerini, canlandırmak, yaşatmak, tanıtmak, geliştirmek ve en doğru, orijinal haliyle gelecek nesillere aktarmak amacıyla, daha önceleri Yörük Türkmen Dernekleri eliyle organize edilen festivale 2014 yılında Altıeylül Belediye Başkanlığınca sahip çıkılmıştır. Bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığının da büyük destek ve katkılarıyla festivalimizin 14'üncüsünü düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da artık geleneksel hale gelen bu festivali çok önemsediklerini vurgulayarak, "Geçmişine sahip çıkamayan devletler geleceğine sahip çıkamaz." ifadelerini kullandı.

Yaren Halk Dansları Topluluğu ve Ayna Halk Dansları Topluluğu'nun da gösteri sunduğu festivale, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, bazı AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile çok sayıda Yörük ve Türkmen katıldı.

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