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14. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Sakarya'da 19-24 Nisan'da yapılacak festivale, 9 ülkeden dans ekipleri katılacak

  1. Uluslararası Egemenlik Haftası Halk Oyunları Festivali, 19-24 Nisan'da Sakarya'da yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan festivale, Azerbaycan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Rusya, Gagauzya, Kosova ve Türkiye'den halk dansları ekipleri katılacak.

Halk Oyunları Festivali, 20 Nisan Cumartesi Günü Festival Açılışı ve Kortej Yürüyüşü ile başlayacak.

Nuri Bayar Ortaokulu önünde saat 15.00'te toplanacak ekipler ve öğrenciler, Çark Caddesi güzergahından Adapazarı Belediyesi önüne kadar yürüyecek. Saat 16.00'da misafir ülke ekipleri, Adapazarı Belediyesi önünde halk dansları gösterisi sunacak.

Ayrıca, 21 Nisan'da Agora Alışveriş Merkezi ve Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde halk dansları gösterileriyle devam edecek festivalde, misafir ekipler 22 Nisan'da Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi'ni ziyaret edecek.

23 Nisan'da ise Atatürk Spor Salonu'ndaki bayram kutlamasının ardından saat 19.00'da yine aynı salonda tüm ülke ekiplerinin katılımıyla "Halk Oyunları Festivali Gala Gösterisi Yarışması" gerçekleştirilecek.

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14. Uluslararası Egemenlik Haftası Halk Oyunları Festivali 19-24 Nisan sakarya

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