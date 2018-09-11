Ödülü senaryo ortağı Melik Saraçoğlu adına da almaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Düzgünoğlu, "Halef" filmi ile hayatın aslında zor olduğunu, insanların bu hayata katlanmak için aslında kendilerine çeşitli yalanlar söylediklerini ve bu sayede bu hayata katlanmaya çalıştıklarını anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Düzgünoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülün, bir yıllık zorlu bir çabanın sonucu olduğunu söyledi.

Festivalde Türkiye'yi temsil eden "Halef" filminin senaryo yazarı ve yönetmeni Murat Düzgünoğlu "En İyi Senaryo" ödülü kazandı.

Kazan'da 4 Eylül 2018'de başlayan 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali, kırmızı halı geçit ve ödül töreni ile sona erdi.

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali'nde "Halef" filminin senaryo yazarı ve yönetmeni Murat Düzgünoğlu "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü.

"Uzun Metrajlı Belgesel Film" ödülünü yönetmenliğini Petr Lom'un yaptığı Hollanda-Norveç ortak yapımı "Birman Tarih Ders Kitabı", "Uzun Metrajlı Filmde En İyi Operatör" ödülünü "Gülneza" filmiyle İranlı operatör Muhammet Fakuri, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Fotokopi" filmindeki rolüyle Mısırlı oyuncu Mahmut Hemida alırken, "En İyi Yönetmen" ödülünü "Gülneza" filmi ile İranlı Sattar Şamani Gol ile Rusya-Tataristan yapımı "Molla" filminin yönetmenleri Ramil Fazliyev ve Amir Galiaskarov paylaştı.

Tataristan Cumhurbaşkanının "Sinema Sanatında Hümanizm" ödülüne de "Molla" filmi değer bulundu.

Tataristan Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Rusya Müslümanları Müftüler Konseyi, Tataristan Kültür Bakanlığı, Kazan Belediyesi ve "Tatarkino" Devlet Sinema Kuruluşunun iş birliği ile düzenlenen festival, dünya ülkelerini ve Rusya toplumunu İslam ve Müslümanlar hakkında doğru bilgilendirmeyi hedefliyor.

