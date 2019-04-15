HABER

14. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

Liseli tiyatrocuların sahneye çıkma fırsatı buldukları festivale, bu yıl Azerbaycan, KKTC, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten de liseler katılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'ndaki açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, festivale katılan tüm gruplara teşekkür etti.

Kayseri'nin festivaller şehri olacağını ve bu festivalleri uluslararası boyuta taşıyacaklarını ifade eden Büyükkılıç, liselerarası tiyatro festivaline de daha fazla ülkenin katılımını sağlayacaklarını belirtti.

Milli bayramların kutlanmasına dair de açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"23 Nisan gibi çocuklara armağan edilmiş bir bayramımız var. Dünyada çocuklarına bayram armağan etmiş bir başka ülke daha yok. Çocuklarımızın bu bayramı eğlenerek, şenlik havasında kutlamasını sağlayacağız. Ayrıca yine Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs gençlere bayram olarak hediye edildi. Gençlerimizin de bu bayramda daha aktif olarak yer aldığı bir etkinlik gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin farklı kentlerindeki liselerden ve KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan tiyatro festivaline katılmak için kente gelen öğrenciler, Büyükkılıç'ı festival öncesi makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç, tüm liseli tiyatro gruplarını Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festival boyunca, liseli tiyatrocular, hazırladıkları oyunları, Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda sahneleyecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
SGK tarafından ALTİD üyelerine turizm teşvikleri anlatıldıSGK tarafından ALTİD üyelerine turizm teşvikleri anlatıldı
AK Partili Başkan ile CHP’li Başkan birlikte basınla buluştuAK Partili Başkan ile CHP’li Başkan birlikte basınla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.