14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne doğru

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, 2020'de Mersin'de düzenlenecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne ilişkin, "Birçok insan dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'nin, Mersin'in potansiyelini daha iyi görecek ve belki de çok sayıda yatırımcıyı kente çekme imkanı bulacağız." dedi.

Elvan, kongre kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir binada oluşturulan idari ofisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongrenin Türkiye'de ilk kez düzenleneceğini vurguladı.

Kentin bilinirliğini artırmak için kongrenin son derece önemli olduğunu belirten Elvan, etkinliğin en geniş katılımla düzenlenmesi için çalışmalara idari ofisin açılışıyla başlanması gerektiğini söyledi.

Elvan, Mersin'in limon başta olmak üzere önemli bir turunçgil üretim kenti olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Üretmiş olduğumuz ürünlerin işlenmesi, sanayi ürününe dönüştürülmesi, katma değerinin artırılması ve daha çok gelir elde edebileceğimiz alanlara yönelinmesi gerekiyor. Türkiye'nin bir numaralı limon üreticisiyiz ama bu limonun işlenmesi gerekir. Limondan belki yüzlerce ürün elde edebilmemiz mümkün. Bunu sağlayabilmek için bu kongre önemli bir şans olacak. Birçok insan dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'nin, Mersin'in potansiyelini daha iyi görecek ve belki de çok sayıda yatırımcıyı kente çekme imkanı bulacağız."