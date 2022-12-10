14 yaşında 25 bin lira için... “Anne ve babası plan yaptı” Telefondaki ses yürek yakan detayları anlattı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Gülay'ın bulunmasının ardından yaşananlar ortalığı karıştırdı. Ailesi tarafından 14 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen Gülay'ın anlattıkları dehşete düşürürken, babayla alakalı gelen bir telefonda ortaya atılan iddialar şoke etti. Eski damadı, babanın kendi yuvasını da yıktığını dile getirirken Gülay'ın doğruları söylediğini, anne ve babanın bir plan yapıp anlaşmalı olarak Gülay'ı kaçırttığını ifade etti. Gülay'ın evlendirilirken ailesinin 25 bin lira başlık parası aldığını söylemesi ise şok etkisi yarattı.

"14 YAŞINDA ZORLA EVLENDİRİLDİM"

Programda yer alan bilgilere göre, 25 Kasım’da kaybolan Gülay bulundu. Ailesi onu aramak üzere programa gelmişti ve aile kızlarıyla ilk defa canlı yayında yüzleşti. Gülay, bu kaçışın, evi terk edişin ve giderken gözü karartıp çocukları bile bırakmanın altında çok gerekli ve önemli sebepleri olduğunu söyledi. 14 yaşından beri babasının kendisini bu evliliğe zorladığını anlatan Gülay, defalarca baba evine sığındığını, defalarca babasından ayrılma konusunda destek ve yardım beklediğini ancak tüm bu isteklerinin hep cevapsız kaldığını, ailesinin özellikle de babasının kocasıyla evli kalması konusunda baskı yaptığını dile getirdi.

“BABAM BENİ 14 YAŞINDA EVLENDİRİRKEN 25 BİN LİRA ALDI”

Gülay, “Beni ilk verdiğinde babam, 25 bin lira parada bulundular, başlık parasında bulundular. Ben de o zaman sormuştum Serkan’a (eşi) işte 25 bin lira verecek misin diye, o da bana o zaman şiddet uyguladı” dedi. Gülay, “Ben hala anlamış değilim, babam neyini savunuyor bu adamın. Çıkacak bir şey” şeklinde konuştu.

Babası Hüseyin ise “Ben 25 bin lira para aldıysam şahitlerim var, böyle bir şey varsa. Öyle bir şey olmadı.” ifadelerini kullandı. Diğer yandan baba, o dönem kızının yaşının 14 değil 16 olduğunu ve kızının kendisinin kaçtığını, bunların kendilerini rezil etmemek için yaşandığını söyledi. Gülay ise zorla evlendirildiğini belirtti.

Hüseyin “Kendisi mi kaçmış, ben mi söylemişim?” diye sorunca Esra Erol “Hüseyin Beyciğim, o kaçar. 15 yaşında kaçar, o kaçtığında sen yakalayacaksın, o kaçtığında arkasında duracaksın. O evlenmek istediğinde itiraz edeceksin. Anneler ve babalar, tam tersi alıp okula götürecekler.” yanıtını verdi. Bunun üzerine Hüseyin “Okumadı, buyrun.” deyince Gülay “Aa ben okumamışım” diyerek şaşkın gözlerle tepki gösterdi.

"GÜLAY ŞEBEKE ELİNDE"

Esra Erol, “Hüseyin Bey diyorsunuz ki o zaman kendi istedi evlenmeyi, 15 yaşındaydı kendi kaçtı, bırakın bugün 21 yaşında reşit bir kadın olarak istediği yere gitsin.” dedi. Konuşmasının devamında Erol, “Sizin bakış açınızla bakıyorum. 15 yaşında istedi, evden kaçtı, istediği kişiyle düğün yapmak istediğini varsayıyorum, siz öyle diyorsunuz. Bugün 22 yaşında, istediğini yapmakta özgür mü?” diye Hüseyin’e sordu. Hüseyin ise “Bunun başına bir şeyler girmiş. Şebeke elinde” diyerek Gülay’ın vücudunda darp izleri olduğunu iddia etti. Gülay ise şiddet görmediğini söyledi.

“PLAN YAPTILAR! ANLAŞMALI KAÇIRTTILAR”

Ardından telefona bağlanan eski eniştesi Okan, “Gülay doğru söylüyor. 14 yaşında evlendirildi. Bir plan yaptılar bunlar annesi babası tarafından Serkan’la anlaşmalı kaçırttırıldı. Hüseyin Bey şebeke falan diyor, hepsi yalan. Benim 13 senelik evliliğimi de bu adam yıktı. Tapu üzerine, mal, tapu, hep derdi davası bu. Aileyi bu kendi yönetiyor. Gülay da baş kaldırdı. Gülay da öbür kardeşleri gibi değil, ayakta güçlü kaldığı için böyle şeyler oluyor.” şeklinde konuştu.

"AVUSTRALYA'YA GETİRDİM, ADAM ŞAŞIRDI"

Erol “Sizin yuvanızı niye yıktı?” diye sorunca Okan “Ben 2014’te bunu getirdim Avustralya’ya. Bütün masraflarını ben karşıladım. 3 aylığına vize verdiler buna. Bu 1,5 ay kaldı, adam şaşırdı. 5 katı para alıyordu. Şaşırdı. Kızına dedi ki sen Okan’dan boşan, git polise sığın, benim kimsem yok, ben vizemi uzatırım, ben sana da çocuğuna da bakarım dedi. Bizzat kulağımla duydum telefonda. Kızı da polise şikayet etti bunu. Bunu Türkiye’ye sınır dışı yaptılar.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin ise “Kızımın telefonla bağlanmasını istiyorum.” yanıtını vererek Okan’ın söylediklerini reddetti.

