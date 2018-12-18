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14 yaşında 8,5 aylık hamile! Doktor gördüğü anda polisi aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 11:56 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde hastaneye giden Suryeli çift kocasıyla birlikte çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. 14 yaşındaki kız çocuğunun 8.5 aylık hamile olduğunu gören doktorun polislere haber vermesiyle ortaya çıkan olay polis merkezine taşındı.

Eşi ile Suriye'de evlendiklerini söyleyen 21 yaşındaki Fedi Hacyusuf, Suriye'de çiftlerin 12 yaşında evlendirildiğini söyledi. Türkiye'deki kanunları bilmediğini söyleyen Hacyusuf, polislere 1 yıllık evli olduğunu anlattı.

Doktora Suriyeli çift şoku

Adana'da 14 yaşında 8.5 aylık hamile bir kız çocuğu hastaneye gelince, kocasıyla birlikte çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi.
Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21) 1 yıl öne evlenip Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak, bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi. Afre Mehli bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Mehli bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi'ne gitti.
Doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü.
Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.
Afre Mehli'nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini, Suriye'de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.
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adana hamile Suriye

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