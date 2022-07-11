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  4. 14 yaşında anne olmuştu! Mezuniyet balosunda kavalyesi 1 yaşındaki oğlu oldu

14 yaşında anne olmuştu! Mezuniyet balosunda kavalyesi 1 yaşındaki oğlu oldu

11.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin doğusundaki Ipswich'ten 16 yaşındaki Ashleigh Hazelton 14 yaşında hamile kalmıştı. Doğumun ardından eğitim hayatına devam eden genç kadın, mezuniyet balosuna henüz bir yaşına giren bebeği Lorenzo ile gelerek öğrencileri, velileri ve öğretmenleri şoke etti.

14 yaşında anne olmuştu! Mezuniyet balosunda kavalyesi 1 yaşındaki oğlu oldu

14 yaşında hamile kalan ve bir erkek bebek dünyaya getiren İngiltere, Ipswich'ten Ashleigh Hazelton, doğumdan sonra okula dönmüş ve eğitim hayatına başarıyla devam etmişti. Mezuniyeti için hazırlanan Hazelton'a baloda, bir yaşındaki oğlu Lorenzo eşlik etti. İkili, baloya katılan herkesi şoke etti ve büyük coşkuyla karşılandılar.

ANNELİKTE DE ÖĞRENCİLİKTE DE BAŞARILI

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Asleigh, doğumun ardından hem bir anne olarak hem de bir öğrenci olarak büyük bir başarı gösterdi. Doğumdan 6 hafta sonra okula dönen ve eğitimini başarıyla tamamlayan genç kadın şimdi üniversitede kamu hizmetleri eğitimi alarak bir itfaiyeci olmayı hedefliyor.

SÜRPRİZ OLDU

Baloya oğluyla katılmasının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Asleigh, bunun onun için çok özel ve duygusal bir gün olduğunu söyledi. Arkadaşlarının, velilerin ve öğretmenlerinin pozitif tavrının kendisini çok mutlu ettiğini anlatan genç kadın, destek görmekten duyduğu mutluluğu anlattı.


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Anahtar Kelimeler:
gebelik
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