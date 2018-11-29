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14 yaşında evlenmek istemediği için evden kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

ADANA'da 14 yaşındaki N.D.'nin, kendisinden 12 yaş büyük S.A.

14 yaşında evlenmek istemediği için evden kaçmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 14 yaşındaki N.D.'nin, kendisinden 12 yaş büyük S.A. ile evlendirilmek istendiği için evden kaçtığı ortaya çıktı.
Olay, Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce inşaatlarda işçi olarak çalışan S.A. (26) ile nişanlanrılan N.D., 16 Kasım'da evden kaçtı. O günden beri kendisinden haber alanamayan N.D.'nin annesi Emine D. polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ayrıca aile kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak görenlerin bildirmesini istedi. Kendi fotoğrafını internette gören N.D. ise tekrar ailesinin yanına döndü. Kız arkadaşının yanında kaldığını belirten N.D. ailesine ,"Evlenmem için çok erken, 18 yaşıma gelmeden evlenmek istemiyorum" dedi. Bu isteği üzerine ailesinin, küçük kızı nişanlısından ayırdığı öğrenildi.

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