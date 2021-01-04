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14 yaşında kalp krizinden öldü

04.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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14 yaşında kalp krizinden öldü

Gaziantep’te, evinde televizyon izlerken fenalaşan 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçesinde bağlı Yunus Emre Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Aziz Çelik, evinde yemek yedikten sonra televizyon izlerken biranda fenalaştı.

Gaziantep’te, evinde televizyon izlerken fenalaşan 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçesinde bağlı Yunus Emre Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Aziz Çelik, evinde yemek yedikten sonra televizyon izlerken biranda fenalaştı. Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören baba durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri Çelik’e müdahale ederek hastaneye kaldırıldı. Nizip Devlet Hastanesinde 1 saatlik kalp masajına rağmen kurtarılamayan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Çelik’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim alınarak Nizip ilçesine götürüldü.

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