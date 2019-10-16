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14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yaşayan 9’uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabiliyor.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yaşayan 9’uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabiliyor. Tek isteklerinin Ali’nin sınıfının giriş kata taşınması olduğunu söyleyen anne Gülüzar Dudu (49), okul yönetiminin bu tekliflerine sıcak bakmadığını ileri sürdü.

Oğlu Ali Demir’in ilkokul birinci sınıfa kadar hastalığını bilmediklerini anlatan Gülüzar Dudu, ilk belirtilerin yarı yıl tatilinde ortaya çıktığını söyledi. Ali’yi şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürdüğünü anlatan anne, "Ali'ye hemen ishal tedavisi uyguladılar. Ancak ishal, ilaçlara rağmen geçmiyordu. Bunun üzerine doktorlar ileri tetkik ve tahliller yaptı. Ali’nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğunu söylediklerinde neye uğradığımı şaşırdım, şoke oldum" dedi.

Ali'nin 7 yaşından bu yana tedavi gördüğünü ifade eden Gülüzar Dudu, "Yedi yaşında yürümesi bozuldu. Geçen yıl yani 13 yaşında tek başına adım atamaz hale geldi. Ben kolundan tutarak birkaç adım attırabiliyorum. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmamak için direniyoruz" diye konuştu.

20 BASAMAĞI 20 DAKİKADA ÇIKABİLİYOR

Alanya Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan oğlunun okulunda sorun yaşadıklarını öne süren ve bu konuda yardım isteyen anne Dudu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali okula ilk başladığında sınıfı 4'üncü kattaydı. Bizim durumu okul yönetimine bildirmemiz üzerine sınıf birinci kata alındı. Ama birinci kat bile Ali için çok zor, çünkü 20 basamak var. Adım atamadığı için basamak çıkamıyor. Bu nedenle yerde oturarak, sürünerek çıkabiliyor. 20 basamağı 20 dakikada çıkabiliyor. Sınıfına girişi de çıkışı da zor. Özellikle okul çıkışı mecburen tüm öğrencilerin okuldan çıkmasını bekliyoruz. Yoksa yerde oturarak basamakları inmek zorunda kalan oğlum, ezilir. Oysa binanın giriş katında bir sınıf olsa oğlum hiç zorlanmayacak."

SADECE İKİ BLOKTAKİ İKİ SINIF YER DEĞİŞECEK

Ali’nin sınıfının, okulun A bloğunda olduğunu dile getiren Dudu, "Bu bloğun giriş katında sanırım sınıf yok. Müdür odası, spor odası, bilgisayar odası ve mescit var. Ama B blok giriş katında sınıflar var. B blokta rampa da var. Sınıfı o bloğa taşınırsa Ali’nin çıkması zor olmayacak. Tek isteğimiz giriş katta bulunan bir sınıf ile Ali’nin sınıfının yer değiştirmesi. Bu kadar basit. Ama okul yönetimi sınıfları değiştirmek istemiyor" dedi.

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