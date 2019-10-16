14 yaşındaki Ali, sürünerek sınıfına ulaşabiliyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yaşayan 9’uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabiliyor. Tek isteklerinin Ali’nin sınıfının giriş kata taşınması olduğunu söyleyen anne Gülüzar Dudu (49), okul yönetiminin bu tekliflerine sıcak bakmadığını ileri sürdü.

Oğlu Ali Demir’in ilkokul birinci sınıfa kadar hastalığını bilmediklerini anlatan Gülüzar Dudu, ilk belirtilerin yarı yıl tatilinde ortaya çıktığını söyledi. Ali’yi şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürdüğünü anlatan anne, "Ali'ye hemen ishal tedavisi uyguladılar. Ancak ishal, ilaçlara rağmen geçmiyordu. Bunun üzerine doktorlar ileri tetkik ve tahliller yaptı. Ali’nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğunu söylediklerinde neye uğradığımı şaşırdım, şoke oldum" dedi.

Ali'nin 7 yaşından bu yana tedavi gördüğünü ifade eden Gülüzar Dudu, "Yedi yaşında yürümesi bozuldu. Geçen yıl yani 13 yaşında tek başına adım atamaz hale geldi. Ben kolundan tutarak birkaç adım attırabiliyorum. Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmamak için direniyoruz" diye konuştu.