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14 yaşındaki çoban baraj gölünde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 23:41 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş ilçesinde, çobanlık yapan 14 yaşındaki Tarkan Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde, çobanlık yapan 14 yaşındaki Tarkan Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Gürbüz’ün bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçköprü Mahalesi’ndeki baraj gölünde meydana geldi. Çobanlık yaptığı öğrenilen Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.

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