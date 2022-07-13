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14 yaşındaki çocuğa bıçaklı, kemerli, yumruklu saldırı! Babası izleyemedi: Yüreğim el vermedi

13.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece saatlerinde Güngören'de meydana gelen olayda 14 yaşındaki Ali B. kalabalık bir grubun saldırısına uğrayıp 6 yerinden bıçaklandı. Arkadaşları tarafından barışma bahanesiyle çağrıldığı parka gittiğini söyleyen Ali B., ''Parka gidince bir iki kişi gözüküyorlardı. Sonra diğerleri de geldi. Biri bıçak çekti, 6 yerimden bıçakladı. Sert bir şekilde yumruk attılar. Kemerlerle 15 kişi saldırdı" dedi. Çocuğun babası ise, ''Video çekmişler ben izleyemedim. Yüreğim el vermedi'' ifadelerini kullandı

14 yaşındaki çocuğa bıçaklı, kemerli, yumruklu saldırı! Babası izleyemedi: Yüreğim el vermedi

İstanbul Güngören Akıncılar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Ali B. arkadaşları tarafından konuşmak için evinin yakınlarındaki bir parka çağrıldı. Ali B. arkadaşlarıyla konuşurken, kısa süre sonra parka gelen kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Parktan kaçan Ali B. evinin önüne kadar gelebildi. Ancak evine giremeden saldırganlar tarafından vücudunun 6 yerinden bıçaklandı. Çevredekilerin de müdahale etmesine de izin vermeyen grup bıçak ve kemerle dakikalarca Ali B.’yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Ali B.'ye, 26 dikiş atıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"CANIMI KURTARMAK İÇİN KAÇTIM"

Saldırıyı anlatan Ali B., "Daha önce bir arkadaşımla aramızda husumet vardı. Kendi aramızda kapatmıştık aslında ama sonra bir arkadaş geldi. Abilik, kabadayılık amacıyla gelmiş. Ortak nokta bulmak gibi bir niyeti varmış. Kendisini ilgilendirmeyen bir konuydu. Biz arkadaşımla konuşuyorduk, en son selamlaştık. Daha sonra bu çocuk arkadaşımın telefonundan beni aradı. Parka çağırdı ben de gittim. Parka gidince bir iki kişi gözüküyorlardı. Sonra arkadan bir sürü kişi çıktı. Biz karşı kaldırıma geçtik, gelin konuşalım diye. Sonra abileri bana saldırmak için geldi. Ben canımı kurtarmak için kaçtım. Evin kapısının önünde birisi koşup beni tuttu. Sonra diğerleri de geldi ve darbettiler. Biri bıçak çekti, 6 yerimden bıçakladı. 2-3 kere gidip gelip darbettiler. Sert bir şekilde yumruk attılar. Kemerlerle 15 kişi saldırdı" dedi.

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"NE YAPMIŞ OLMALI Kİ BİR İNSAN BU HALE GETİRİLSİN"

Ali B.'nin babası, "Söylenecek çok şey var ama, söyleyemiyoruz. Bu işin sonuna kadar arkasında duracağız. Devletimiz zaten bu işin arkasında. Polisler araştırma yapıyor. Biz de sonuna kadar gideceğiz. Bunu yapanlar cezası neyse sonuna kadar çekecekler. Bir insanı bu hale getirebilmek için o insan ne yapmış olmalı. Diyecek kelime bulamıyorum. Video çekmişler ben izleyemedim. Yüreğim o videoyu izlemeye el vermedi. Konuşurken bile tuhaf oluyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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