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14 yaşındaki çocuğu otobüste taciz etmişti! Mide bulandıran detaylar: Cinsel organını değdirmek suretiyle...

24.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Haziran ayında meydana gelen olayda 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra tutuklanan sapık, ilk duruşmasına çıktı. Tutuklu sanık olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu ve savunulacak bir yanının olmadığını söyledi. Mahkemede yer alan iddianamede şüphelinin cinsel olarak kendini tatmin etmek için 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organını değdirmek suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçlaması mahkeme tarafından kabul edildi.

14 yaşındaki çocuğu otobüste taciz etmişti! Mide bulandıran detaylar: Cinsel organını değdirmek suretiyle...

Olay, 9 Haziran tarihinde İzmit’te bir halk otobüsünde meydana gelmişti. İddiaya göre, M.Ş. isimli şahıs ilk olarak otobüsün ön kısmında ayakta seyahat ettiği esnada bir kadına temas etti. Durumu gören otobüs şoförü, şahsı uyardı. Uyarının ardından otobüsün arka kısmına geçen M.Ş., bu kez ise okuldan çıkarak evine gitmek için halk otobüsüne binen 14 yaşındaki N.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs ifadesinde iddianamede geçenlerin tamamını kabul ederken, savcı mütalaasında sanığın 8 ila 15 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

CİNSEL ORGANINI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DEĞDİRMİŞ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin cinsel olarak kendini tatmin etmek için 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organını değdirmek suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçlaması mahkeme tarafından kabul edildi. Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celse görüldü. Davada tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı ve mağdur N.B. ile ailesi ve avukatı hazır bulundu.

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''NE YAZIYORSA DOĞRUDUR''

Duruşmada ilk sözü alan sanık M.Ş. olay tarihinde uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyerek söze başladı. M.Ş. savunmasında, “İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok” dedi.

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8 İLE 15 YILA KADAR HAPİS

Sanık ifadesinin dinlenilmesinin ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti savcı mütalaasının ardından sanığın ileri bir tarihte görülecek duruşmada savunmasının verilmesine karar verdi.

(İHA)

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