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14 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı, cezayı yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobil kullanması babasına pahalıya patladı.

14 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı, cezayı yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobil kullanması babasına pahalıya patladı. Trafik ekipleri trafik güvenliğini hiçe sayan baba hakkında 2473 lira trafik cezası uygularken, ayrıca adli soruşturma başlatıldı.
Olay Hikmet Şahin Kültür park içerisinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan baba 14 yaşındaki oğluna otomobili verip yanına geçti. 14 yaşındaki çocuk arabayı çalıştırıp sürmeye başladı. Bunu gören çevredekiler o anları kayıt altına alıp babayı uyardılar. Gelen tepkiler üzerine baba bu kez direksiyona geçti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik ekipleri harekete geçti.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü aracın plakasından sürücüyü tespit ederek 2473 lira ceza kesti. Sorumsuz baba hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem de başlatıldı.
Soruşturma sürüyor.

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