14 yaşındaki çocuk, cinayeti motosiklet için işlediğini öne sürdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç'i (39), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.F.K.'nin (14)ifadesinde, "Motosikleti binmek için istedim, küfür edip vermeyince evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettim" dedi. Olay, 20 Eylül'de 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise ara sokaklara kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı. Polis, M.F.K.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi'nde yakaladı. ANNE VE BABA TUTUKLANDI Olayın ardından M.F.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, "Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç bana küfür ederek motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum" dediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise M.F.K.'nin ifadesinin ardından soruşturmayı genişletti. Olayın alacak yüzünden olma ihtimali üzerinden duran ekipler, cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle anne Sultan K., baba Ali Rıza K.'yi de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi de tutuklandı.

