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14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı Salih M., (14) tarafından bıçaklanan Şahin Aslan (17), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı Salih M., (14) tarafından bıçaklanan Şahin Aslan (17), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 28 Kasım günü akşam saatlerinde Hacıbaba Mahallesi’nde meydana geldi. 10’uncu sınıf öğrencisi Şahin Aslan ile mahalleden arkadaşı 7’nci sınıf öğrencisi Salih M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giderek bıçak alıp gelen Salih M., Şahin Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Karnından bıçaklanan Aslan’ı kanlar içinde gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aslan, ambulansla Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Salih M.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaldığı eve operasyon düzenleyerek Salih M.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Salih M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavisi süren Şahin Aslan, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Şahin Aslan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

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