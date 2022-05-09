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14 yaşındaki Ebubekir 12 kişiye umut oldu! Acılı anne: Benim oğlumun ömrü bu kadarmış

09.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de rahatsızlanan ve beynindeki kitle nedeniyle Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Ebubekir Çetinkaya'nın organları 12 kişiye umut oldu. Ebubekir'in 2 böbreği, 2 korneası, karaciğeri ve kalbi Kayseri ile organ bekleyen çeşitli illerdeki hastalar için alındı. Acılı anne 'organları bağışlar mısınız?' dediler. 'Önce halasının oğlu var kalbi uyarsa ona olsun' dedik . Ona uymadı ama kimlere gittiyse can oldu. Benim oğlumun ömrü bu kadarmış' dedi.

14 yaşındaki Ebubekir 12 kişiye umut oldu! Acılı anne: Benim oğlumun ömrü bu kadarmış

Niğde'de yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Ebubekir Çetinkaya'ya beyninde tümör teşhisi konuldu. Çetinkaya, durumu kötüleşince Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çetinkaya'nın, önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Aileye, Ebubekir'in organlarını bağışlayıp bağışlamayacakları soruldu. Hastane organ bağışı için ailenin onayını aldı. Hayatını kaybeden Ebubekir'in 2 böbreği, 2 korneası, karaciğeri ve kalbi Kayseri ile organ bekleyen çeşitli illerdeki hastalar için alındı.

'HALASININ OĞLU KALP BEKLİYORDU'

Oğlunun organlarının 6 kişiye can ve ışık olduğunu anlatan anne Akkız Çetinkaya (40), “Uzağı göremiyordu, göz damarlarının üstünde kitle varmış. Ameliyat olurken bir damarı kitlenin arasında kalmış, vakumla çekerken o kılcal damar kopmuş ve oğlumun beyin ölümü gerçekleşmiş. Başımıza böyle bir olay geldi. Organları bağışlamak hiç aklımızda yoktu. Halasının oğlu kalp nakli bekliyordu. Oradaki hocalar arayıp çağırdılar, 'organları bağışlar mısınız?' dediler. 'Önce halasının oğlu var kalbi uyarsa ona olsun' dedik . Ona uymadı ama kimlere gittiyse can oldu. Benim oğlumun ömrü bu kadarmış. Allah onlara uzun ömür versin. Organlar hepsine inşallah uyar, hepsine şifa olur. Ben ağladım onları sevinsin inşallah” dedi.

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'ORGAN BAĞIŞI ÖNEMLİ'

3,5 yıldır kalp nakli bekleyen Ebubekir Çetinkaya'nın halasının oğlu Osman Arı ise, "Yengemle ve dayıma başsağlığı diliyorum. Beni örnek alarak organ bağışına destekte bulundukları için onlara binlerce teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir evlat aldı ama 6 kişiye de can oldu. Organ nakli çok önemli bir konu. Biz bunu burada yaşayarak biliyoruz. Kan grubumuz tutmadı. Organ bana olmadı. Başka birine nasip oldu” diye konuştu.

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Ebubekir'in kuzeni Osman Arı da 3,5 yıldır kalp nakli beklediğini belirterek, "Yengeme ve dayıma başsağlığı diliyorum. Beni örnek alarak organ bağışına destekte bulundukları için onlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir evlat aldı ama Ebubekir 12 kişiye can oldu. Organ nakli çok önemli bir konu. Biz bunu yaşayarak gördük." diye konuştu.

(DHA-AA)


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