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14 yaşındaki Emine, 5'inci kattan ölüme atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Emine Dilvan S.

14 yaşındaki Emine, 5'inci kattan ölüme atladı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Emine Dilvan S. (14), oturdukların binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Dilvan S. beşinci kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültüyü duyanların ağır yaralı olarak bulduğu kız, çağırılan sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emine'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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