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14 yaşındaki Emirhan denizde kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 22:26 | Son Güncelleme

HELİKOPTERLİ ARAMA YAPILDI Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde denize girdikten sonra kaybolan Emirhan Doğar’ı arama çalışmalarına İstanbul’dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter de destek verdi.

HELİKOPTERLİ ARAMA YAPILDI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde denize girdikten sonra kaybolan Emirhan Doğar’ı arama çalışmalarına İstanbul’dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter de destek verdi. Yoğun dalga sebebiyle dalgıçların giremediği denizin üzerinde termal kamera ile 1 saat boyunca tarama yapan helikopter herhangi bir bulguya rastlamadı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Dalga sebebiyle ekiplerin giremediği denizin yüzeyinde sürdürülen arama çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte sona erdirildi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, arama çalışmalarına gün doğumuyla birlikte tekrar başlayacak.

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