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14 yaşındaki Erman'dan geriye yürek burkan hikayesi kaldı... 'Okulu bıraktı, en büyük hayali ev almaktı'

05.11.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iş yerine malzeme almaya giderken dengesini kaybedip, bisikletinden düşen ve beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman, toprağa verilirken geride bıraktığı hikayesi yürek burktu. Ailesine bakabilmek için okulunu bıraktığı öğrenilen çocuğun en büyük hayalinin ailesine ev almak olduğu öğrenildi. Amca Emin Haymana, ''"Hiç 'Okuyup da öğretmen olayım' demedi. Ailesine destek olmak istedi hep. Kirada oturduklarından dolayı da 'Çalışıp ev alalım' diyordu. En büyük hayali, oydu'' dedi.

14 yaşındaki Erman'dan geriye yürek burkan hikayesi kaldı... 'Okulu bıraktı, en büyük hayali ev almaktı'

Kaza, önceki gün Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Burada iş yerinde çalışan Erman Haymana, iddiaya göre, bisikletiyle yedek parça almaya gittiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. S.Ş. (42) yönetimindeki beton mikseri kör noktada kalınca görmediği Haymana'nın üzerinden geçti. Durumu fark eden S.Ş, mikseri durdururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin ise gözaltına alındı.

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KAZA ANI KAMERADA

Erman Haymana'nın hayatını kaybettiği kaza ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikseri operatörünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği, yeşil ışık yanınca hareketlendiği sırada Erman'ın bisikletiyle yanından geçtiği görülüyor. Bu sırada Haymana, bisikletinden düşerek beton mikserinin altında kalırken, diğer sürücülerin korna çalarak operatör S.Ş.'yi uyardıkları da görüntülerde yer alıyor.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Kazanın ardından Erman Haymana'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak Yıldırım ilçesindeki Şirinevler Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına baba Metin Haymana, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çocuğun yakınları ile arkadaşları katıldı. Erman Haymana, Turanköy'deki aile mezarlığında defnedildi.

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HİKAYESİ YÜREK BURKTU

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde evleri ağır hasar görünce Bursa'ya yerleşen Gurbet ve Metin Haymana çiftinin 8 çocuğunun 7'ncisi olan Erman’ın, burada ortaokula kadar okuduğu ancak ailesinin maddi durumunun iyi olmamasından dolayı okulu bırakarak Şehit Jandarma Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi'ne kaydolduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce staj yapmaya başlayan Haymana'nın, babasının işitme ve konuşma engelli olması nedeniyle ailenin geçimi garsonluk yaparak sağlayan ağabeyine yardımcı olmak için kaynak ustası olmak istediği öğrenildi.

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‘2-3 GÜN SONRA İLK MAAŞINI ALACAKTI’

Amca Emin Haymana, "Kız kardeşleri evlendikten sonra evde sadece ağabeyi Nihat çalışmaya başladı. Bir onun maaşı bir de ağabeyimin 3 ayda bir engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyorlardı. Onun dışında ailenin hiçbir geliri yok. Bu nedenle Erman okulu bırakarak Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık eğitimi görüyordu. Haftanın 3 günü de staja gidiyordu. Staj yaptığı en son gün parça almaya gönderiyorlar. Parça almaya giderken de malum kaza gerçekleşmiş. Ağabeyim işitme engelli. Buna bağlı olarak da konuşma zorluğu çekiyor. Yengemin kardiyolojik sıkıntıları var, kendisi kalp hastası. Evde bir büyük ağabeyi var; o da 16 yaşında, garsonluk yapıyor. Başka da evin bir geliri yok. Erman da 2-3 gün sonra ilk aylığını alacaktı. Kısmet olmadı. Ayı dolmadan maalesef vefat etti" diye konuştu.

‘HEP AİLESİNE DESTEK OLMAK İSTEDİ’

Yeğeninin en büyük hayalinin, kendilerine ev almak olduğunu söyleyen Emin Haymana, "Erman zaten küçüktü ama küçükken büyük hayalleri yoktu. Ailesine destek olmayı çok istiyordu. Okulu bıraktıktan sonra kaynak işinde kendini geliştirip ailesinin geçimini sağlamak istiyordu. Ailesine de çok düşkündü. Büyük hayalleri yoktu. Sırf ailesine yardımcı olabilmek için çalıştı. 'Ufak da olsa katkım olsun' dedi. Hiç 'Okuyup da öğretmen olayım' demedi. Ailesine destek olmak istedi hep. Kirada oturduklarından dolayı da 'Çalışıp ev alalım' diyordu. En büyük hayali oydu. Artık geriye ondan bir fotoğrafları bir de hatırası kaldı. Başka bir şey yok" dedi.

(DHA)


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