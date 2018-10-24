14 yaşındaki Feyzettin, garajda kendini astı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde, Feyzettin S. (14) evinlerinin garajında iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Ayaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Feyzettin S. bilinmeyen nedenle araçlarını park ettikleri garajın tavanına kendisini iple astı. Babası tarafından asılı halde bulunan Feyzettin S.'nin, sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlendi. İntihar eden Feyzettin S.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Feyzettin S.'nin neden intihar ettiğini araştırıyor.



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