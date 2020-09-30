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14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ‘komşuya gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve 13 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız, alışveriş yaptığı marketin sahibinin kendisini tanıyıp babasını aramasıyla bulundu. "Filiz hayattan sıkılmış, gezip tozmak istiyormuş. O yüzden evden kaçmış" diyen baba, kızını bulan market sahibine 5 bin TL ödül teklif ettiğini fakat kabul etmediğini söyledi.

14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'

Kumluca Hacıveliler Mahallesi'nde ikamet eden Erdal Akdeniz’in kızı Filiz Akdeniz (14), 13 Eylül Çarşamba günü evden ‘komşuya gidiyorum’ diyerek ayrıldı. Aile, kızları akşam saatlerine kadar dönmeyince komşularına sordu ancak orada olmadığını öğrendi. Bunun üzerine baba Erdal Akdeniz, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Daha önce birçok kez kaçan kızının sosyal medya hesabına giren Erdal Akdeniz, yazışmalara bakarak kızının en son 4 gün önce Antalya şehir merkezinde olduğunu tespit etti. Kızını 6 gün Kumluca’da, 7 gün de Antalya’da arayan Akdeniz, sosyal medyada bulunan sitelere kızının fotoğrafını ve kendi numarasını vererek görenlerin haber vermesini istedi. Filiz Akdeniz, Kepez ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi’nde bir markete girdi. Market sahibi kızın kayıp olarak arandığını fark edince hemen babasını arayarak, ‘Ağabey konum atıyorum çabuk gelin, kızınız marketimde’ dedi. Marketin bulunduğu bölgeye giden baba Akdeniz, kızını alarak Kumluca’ya döndü.

"HEMEN YAKALADIM"

Yayınlanan haberler sayesinde kızı Filiz’i bulduğunu anlatan Erdal Akdeniz, “Kızım gece saatlerinde markete alışveriş için girmiş. Bizde onu yanlış yerlerde arıyorduk, Teomanpaşa’da olacağı aklımıza gelmedi. Market sahibinden Allah razı olsun Filiz’i tanımış. Bana telefon açtı, ‘Ağabey konum atıyorum çabuk gelin, kızınız marketimde’ dedi. Hemen bulunduğum yerden çıktım markete gittim. Ben gittiğimde Filiz marketten ayrılmıştı. Marketçi de bana, ‘Bu mahallede bir yerdedir’ deyince beklemeye başladım. Sokaklara tek tek bakıyordum. Ben kızımı ararken market sahibi beni yine aradı. ‘Ağabey çabuk marketin oraya gel’ dedi. Ben de hemen gittim köşede beklemeye başladım. Filiz oradan geçerken hemen yakaladım” ifadelerini kullandı.

"GEZİP TOZMAK İSTİYORMUŞ"

Kızını bulduktan sonra Kumluca’ya getirdiğini anlatan Akdeniz, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdiklerini kaydetti. Akdeniz, “Filiz hayattan sıkılmış, gezip tozmak istiyormuş. O yüzden evden kaçmış. Kızım psikolojik olarak rahatsız. Ben onu psikoloğa götürüyordum fakat ikinci tedavisinde kaçtı” diye konuştu.

"5 BİN TL TEKLİF ETTİM, KABUL ETMEDİ"

Günlerdir kızını aradığını ifade eden Erdal Akdeniz, “Çok sevinçliyim. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Haber yaptırmasaydık Filiz bulunmazdı, keşke daha önce yaptırsaymışım. Önceden televizyonlarda bu tarz kayıp haberleri görüyordum üzülürdüm, başıma gelince çok daha iyi anladım. Bu çocuk daha 14 yaşında. Çocuğum için canımı veririm. O marketçiden de Allah razı olsun. Marketçiye kızımı bulduğu için 5 bin TL teklif ettim, ‘Kesinlikle olmaz, ben Allah rızası için yaptım’ dedi. Kendisi çok duyarlı davrandı” şeklinde konuştu.

Anne Dilek Altınok ise kızının psikolojik rahatsızlığı nedeniyle doktor kontrolünde olduğunu söyleyerek, “13 gün boyunca çok sıkıntılar çektik. Aklımıza gelen tüm olumsuzlukları yaşamadığınız için minnettarım. Çocuğumun bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah böyle bir durum ile tekrar karşılaşmayız” dedi.

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