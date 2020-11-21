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14 yaşındaki genç motosiklet kazasında öldü

21.11.2020 00:29 | Son Güncelleme:
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Korkuteli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Kaza Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler mahallesinde akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

Korkuteli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler mahallesinde akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Yılmaz (14) idaresindeki 07 RU 433 Plakalı motosiklet, Sülekler mahallesi ara sokakta karşı yönden gelen Süleyman Özkan (57) idaresindeki 07 SE 316 Plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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